Minister: wachtlijsten in tbs-klinieken pas in 2026 weggewerkt

Het tekort aan plekken in de tbs-klinieken houdt naar verwachting nog aan tot 2026. Dat schrijft Franc Weerwind aan de Tweede Kamer. De minister voor Rechtsbescherming zegt dat het lastig is om de capaciteit snel op te krikken, zelfs met "verstrekkende en onconventionele maatregelen" zoals de bouw van tijdelijke klinieken. Zolang er geen plek is in een kliniek, moeten de tbs'ers op een plek wachten in de gevangenis.