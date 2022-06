Quincy Promes in beroep tegen betalen schadevergoeding aan neef

Profvoetballer Quincy Promes gaat in beroep tegen het vonnis van de rechtbank in Amsterdam, die in een civiele procedure heeft bepaald dat de voetballer een schadevergoeding moet betalen aan zijn neef die op een familiefeest in Abcoude is gestoken. Advocaat Arjen Paardekooper zegt dat hij namens zijn cliënt Promes appèl heeft ingesteld. Hij bevestigt daarmee berichtgeving van Shownieuws.