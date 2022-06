Eros Ramazzotti in februari 2023 naar Ziggo Dome

De tournee is vernoemd naar het gelijknamige nieuwe album dat in september uitkomt. De eerste single AMA wordt op 10 juni uitgebracht.

In 2019 stond Ramazzotti, bekend van hits als Musica è en Ma che bello questo amore, voor het laatst in de Amsterdamse concertzaal. Dat concert was volledig uitverkocht. In totaal stond de zanger vier keer in de Ziggo Dome. De kaartverkoop voor het nieuwe optreden start op donderdag 23 juni.