Volgende week advies Europese Commissie over toetreding Oekraïne

De Europese Commissie brengt hoogstwaarschijnlijk volgende week vrijdag advies uit over het verzoek van Oekraïne om lid te mogen worden van de Europese Unie. De leiders van de EU-landen kunnen zich er dan een week later op hun top in Brussel over buigen, zegt de woordvoerder van de commissie.

Sinds Rusland Oekraïne is binnengevallen is het verlangen van de regering in Kiev om EU-lid te worden alleen maar vuriger geworden. Een flink aantal EU-landen wil die wens inmiddels zo snel mogelijk inwilligen. Ze mikken op de EU-top van 23 en 24 juni om Oekraïne de zogeheten kandidaat-status te geven, waarmee de loodzware en tijdrovende toetredingsprocedure op gang komt. Maar landen als Nederland, Duitsland en Frankrijk staan op de rem. Overhaasten gaat ten koste van de zorgvuldigheid, waarschuwen zij.

De 27 lidstaten besloten begin maart wel onmiddellijk de eerste stap van de procedure te zetten en de commissie te vragen om advies over de lidmaatschapsaanvraag. Dat kan normaliter ook vele maanden in beslag nemen. Maar de commissie denkt zich dus volgende week al te kunnen uitspreken.

Het dagelijks bestuur van de EU heeft sinds maart onderzocht hoe Oekraïne en de twee gegadigden die zich in het kielzog ook hebben gemeld, Moldavië en Georgië, ervoor staan. Het brengt verslag uit over bijvoorbeeld de staat van de democratie en rechtsstaat en de strijd tegen corruptie in deze drie landen.