Personeelskrapte raakt Schiphol, maar precieze tekorten onbekend

Dat er op Schiphol sprake is van personeelskrapte is duidelijk. Maar hoeveel medewerkers er nu daadwerkelijk nodig zijn om de problemen op te lossen, is dat vooralsnog niet. Schiphol weet dat er zeker 500 beveiligers nodig zijn. Hoe groot de tekorten op andere afdelingen zijn, is nog niet bekend. Ook vakbond FNV kan op die vraag geen duidelijk antwoord geven. De bond verwijt de luchthaven da die geen zicht heeft op de problemen en daarmee ook geen regie voert. Zaterdag is een banenmarkt op Schiphol.