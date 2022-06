Britse regering geeft toestemming voor omstreden gasproject

De Britse overheid heeft toestemming gegeven voor een omstreden gasproject ten zuiden van Londen. Energiebedrijf UK Oil & Gas krijgt een vergunning voor boorwerkzaamheden in het graafschap Surrey die moeten uitwijzen hoe groot een gasveld in het gebied is. De regering van het Verenigd Koninkrijk zoekt al langer naar mogelijkheden om zelf meer energie te produceren om minder afhankelijk te worden van Rusland.

UK Gas & Oil wil al sinds 2020 boren bij het dorp Dunsfold, maar lokale bestuurders in Surrey slaagden er tweemaal in dit project te blokkeren. Activisten vrezen milieuschade in het heuvelachtige gebied. Ook de Conservatieve oud-gezondheidsminister Jeremy Hunt, die namens een plaatselijk kiesdistrict in het Lagerhuis zit, was fel gekant tegen het project.

Groot-Brittannië maakt vaart met meer gasprojecten die voorheen omstreden waren. Vorige week kreeg olie- en gasconcern Shell toestemming voor de ontwikkeling van het Jackdaw-gasveld in het Britse gedeelte van de Noordzee. Acht maanden geleden blokkeerde de Britse toezichthouder deze activiteiten nog uit milieuoverwegingen.

De Britse regering kondigde vorige maand ook een nieuwe belasting van 25 procent aan op hoge winsten die energieconcerns dankzij de gestegen prijzen boeken. Tegelijkertijd kunnen olie- en gasmaatschappijen rekenen op belastingvoordelen als ze veel investeren in extra productie in het Verenigd Koninkrijk.