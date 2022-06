Na 13 jaar weer bezoek van Tweede Kamer aan Suriname

Een delegatie van de Tweede Kamer gaat in augustus naar Suriname en Caribisch Nederland. Het bezoek van de Kamercommissie van Binnenlandse Zaken gebeurt in het kader van onderzoek naar het koloniaal verleden. Een kleine dertien jaar geleden (2009) bezochten Nederlandse parlementariërs Suriname voor het laatst. Het betrof toen een reis van een groep fractievoorzitters.

De relatie met Nederland kwam op een laag pitje te staan toen ex-legerleider Desi Bouterse de verkiezingen van 2010 won. Hij bleef aan de macht tot 2020, toen de huidige president Chan Santokhi het roer overnam. Bouterse werd in Nederland schuldig bevonden aan drugssmokkel. Ook is hij in Suriname veroordeeld voor zijn aandeel in de Decembermoorden van 1982.

De machtswisseling had tot gevolg dat de relatie tussen Suriname en Nederland werd hersteld. Het eerste teken daarvan was het bezoek van de toenmalige minister van Buitenlandse Zaken Stef Blok in 2020. Hij woonde in dat jaar de viering van 45 jaar Surinaamse onafhankelijkheid bij. Een belangrijk gevolg van de herstelde vriendschap is de ondersteuning die Nederland aan Suriname geeft. Het gaat dan voornamelijk om technische ondersteuning, maar ook om hulp bij de bestrijding van de coronapandemie en de huidige watersnood in Suriname.