Invoering Omgevingswet per 2023 hangt aan zijden draadje

De Eerste Kamer neemt deze maand mogelijk geen besluit over de invoeringsdatum van de Omgevingswet. De invoering van de wet per 1 januari staat daarmee op losse schroeven. In de Omgevingswet worden alle regels en wetten voor ruimtelijke ordening en leefomgeving gebundeld en vereenvoudigd. De invoering van de wet is al een aantal keer uitgesteld.

De nieuwe wet moet zorgen voor snellere procedures, waarmee vergunningen sneller kunnen worden verleend. Problemen bij het zogeheten Digitaal Stelsel Omgevingsgwet (DSO), een cruciaal onderdeel bij de uitvoering van de Omgevingswet, leiden al tijden tot onrust en vertraging. Ook de senaat is hier uiterst kritisch over en is er niet gerust op dat het digitale systeem op 1 januari naar behoren werkt. Voor een groot deel van de senaat is garantie daarover een voorwaarde om met de wet in te stemmen.

Minister Hugo de Jonge wil de Omgevingswet per 2023 invoeren en die uiterlijk in het Staatsblad van 1 juli publiceren, zodat gemeenten voldoende voorbereidingstijd hebben. De kans dat dit lukt is aanzienlijk geslonken nu de senaat deze week heeft besloten eerst nog een mondeling overleg met de minister te willen, voordat de Eerste Kamer een besluit wil nemen over de invoeringsdatum van de wet.

Intimidatie

Een datum voor dat overleg met De Jonge is er nog niet. Dat wordt dinsdag in de Eerste Kamer besproken. De plenaire behandeling van de invoeringsdatum stond voor 21 juni op de agenda van de senaat; een week later zou over de invoeringsdatum worden gestemd. Afhankelijk van het mondeling overleg van De Jonge in de Eerste Kamer, en vooral of hij daarin een meerderheid van de senaat kan overtuigen dat het DSO op 1 januari naar behoren functioneert, wordt al dan niet voor het zomerreces gestemd.

Openlijke kritiek door ambtenaren op de DSO wordt gesnoerd, zo is eerder in de Eerste Kamer aan bod gekomen. Binnenlands Bestuur meldt donderdag dat ambtenaren die kritiek leveren op de invoering van de Omgevingswet door het ministerie van Binnenlandse Zaken worden geïntimideerd. Al deze signalen zijn voor senator Peter Nicolaï van de Partij voor de Dieren aanleiding geweest een meldpunt te openen, waar iedereen zich kan melden die onder druk zijn gezet om kritiek op de DSO niet openlijk te melden, of zijn gedwongen de Eerste Kamer misleidende informatie te geven over de voortgang van het DSO. Hij heeft hiervoor donderdag zijn mailadres opengesteld.