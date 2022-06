Ook bedrijven die meewerken aan festivals komen handen tekort

Een woordvoerder van festival- en concertorganisator MOJO zegt dat het personeelstekort dit jaar ‘een belangrijk thema’ is voor de festivalindustrie. ‘In onze branche werken veel zzp’ers en die hebben tijdens de coronacrisis noodgedwongen ander werk moeten zoeken omdat er geen festivals waren. Zij hebben nu een andere baan en dat merken wij’, zegt hij. ‘De technici zijn voor een groot deel richting de bouw en installatietechniek vertrokken.’

Ook bedrijven die het licht en geluid verzorgen hebben het druk. ‘Het is een ongelofelijke bak ellende’, zegt een medewerker van een verhuurder van licht- en geluidsapparatuur. Leveranciers kampen eveneens met een personeelstekort. Siart Smit, festivaldirecteur van Oerol, ziet vooral problemen met het transport. ‘Dat materiaal bijvoorbeeld later aankomt, omdat er geen chauffeur is.’ Volgens Smit vraagt dat om enige creativiteit van alle partijen. ‘En dat lukt, maar flexibiliteit is nodig.’

Gekkenhuis

Ook bij Pieter Smit, het grootste vervoerverhuurbedrijf van Europa voor de entertainmentsector, wordt vaker nee verkocht. ‘We krijgen nu nog aanvragen voor festivals in juni en juli’, aldus een zegsman, maar de capaciteit van het bedrijf is daar momenteel niet toereikend voor.

Cateringbedrijf Holland Promotion Group, dat samenwerkt met festivals door heel Nederland, zegt het ‘enorm’ druk te hebben. ‘Het is een gekkenhuis’, aldus een woordvoerder. ‘Twee jaar lang kon er niets gevierd worden, geen bruiloften, geen feesten, geen festivals. Nu haalt iedereen alles in één keer in.’ Van een personeelstekort heeft het bedrijf echter geen last. ‘Dat gaat allemaal goed, maar het is wel aanpoten.’