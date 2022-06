Energieleveranciers maken zich op voor golf betalingsproblemen

De energieleveranciers vrezen vooral het moment dat klanten hun eindafrekening voor het jaar krijgen. Als zij hun termijnbedrag niet of nauwelijks hebben aangepast aan de gestegen gas- en elektriciteitsprijzen zullen ze soms een forse nabetaling moeten doen. In sommige gevallen wordt het moeilijk om die te betalen. Klanten van wie het contract is afgelopen, zullen bovendien veel hogere maandlasten krijgen doordat in nieuwe contracten de extreme prijsstijgingen op de energiemarkten worden doorberekend.

Greenchoice kon niet exact aangeven hoeveel meer klanten met betalingsproblemen erbij zijn gekomen. ‘Het gaat echt stapje voor stapje’, aldus een woordvoerster. Er was altijd al een kleine groep die moeite had de rekeningen te betalen, en die zal volgens ramingen van Greenchoice met zo’n 25 procent groeien.

Termijnbedrag

Vattenfall merkt dat een groep klanten hun termijnbedrag niet of nauwelijks verhoogt. De energieleverancier vermoedt dat een deel van die klanten al weet dat ze de rekeningen niet kunnen betalen, maar geen contact opneemt over eventuele betalingsregelingen. ‘Bij een paar honderd euro per maand verschil kun je aan het eind van het jaar ineens geconfronteerd worden met een bedrag van duizend euro. Dat is niet door iedereen zomaar op te hoesten’, schetst een woordvoerder.

Essent ziet op dit moment nog geen toename in het aantal klanten met betalingsproblemen, maar verwacht dat wel begin volgend jaar. Bij klanten die al voor de energiecrisis een achterstand hadden, lopen de bedragen nu al op. Een woordvoerster merkt tegelijkertijd op dat veel klanten zich door het nieuws over energieprijzen en de oorlog tussen Oekraïne en Rusland heel erg bewust zijn geworden van hun eigen verbruik. Veel telefoontjes naar de klantenservice gaan dan ook over mogelijke manieren om energie te besparen.

Energiearmoede

Volgens onderzoekers van TNO hebben inmiddels bijna een half miljoen mensen in Nederland te maken met energiearmoede, waarvan sprake is als mensen hoge energiekosten hebben en een laag inkomen. Onlangs zetten grote energieleveranciers met Geldfit.nl, een initiatief van de Nederlandse Schuldhulproute, een site op met adviezen om de energierekening betaalbaar te houden. Ook kunnen mensen met te hoge energiekosten via de gemeente in contact komen met een energiecoach die bespaartips geeft.