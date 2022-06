TenneT loopt bij oplossen capaciteitstekorten tegen problemen aan

TenneT is wel met andere stappen bezig om het capaciteitsgebrek op te lossen. In Noord-Brabant en Limburg, de eerste regio’s waar de beheerder van het hoogspanningsnet geen nieuwe aanvragen van stroomafnemers kan realiseren, gaat TenneT samen met de lokale netbeheerder Enexis bedrijven vragen of ze alle aangevraagde stroom direct nodig hebben. ‘Soms vragen bedrijven een grotere capaciteit aan met het oog op groei. Als we die niet direct hoeven leveren, biedt dat nog wat ruimte’, legt een woordvoerder van TenneT uit.

Ook kijkt TenneT of er extra ruimte voor teruglevering van stroom te vinden is door de reservecapaciteit in te zetten. Die zogenaamde vluchtstrook biedt tijdelijke verlichting.

Batterijen

Tenslotte is opslag van elektriciteit in batterijen een manier om de druk op het net te verlichten. Daar zijn ook de nodige plannen voor in Limburg, maar hierbij is weer een probleem. ‘Die moeten we nu nog als gebruiker aanmelden op het net en nemen dus capaciteit weg’, legt een woordvoerder uit.

De batterijen kunnen juist gevuld worden als het net weinig gebruikt wordt en daarna als een soort kleine energiecentrale fungeren. ‘In de nieuwe energiewet wordt dit aangepast maar die gaat op zijn vroegst pas in 2024 in’, aldus de zegsman. De politiek en toezichthouder zouden kunnen toestaan dat tot die tijd batterijsystemen anders geklasseerd worden, stelt TenneT voor.

Teruglevering

In andere delen van het land zijn de problemen nog vooral gericht op teruglevering, meldt TenneT. Zo zijn daar in de noordelijke provincies, maar ook in bijvoorbeeld Flevoland en Utrecht al problemen mee. Met branchevereniging Holland Solar sprak TenneT al af dat nieuwe zonneparken voortaan een aansluiting voor 70 procent van hun maximale capaciteit krijgen. ‘Ze halen dat maximum maar een paar dagen per jaar en als het eenmaal vergeven is, kunnen wij er niets meer mee’, legt de TenneT-woordvoerder uit.

Op dagen waarop de panelen meer stroom genereren dan ze aan het net kunnen leveren kan een opslagsysteem uitkomst bieden. ‘Daarmee kunnen zonneparken ook stroom gaan leveren op momenten dat er weinig andere groene stroom wordt opgewekt.’