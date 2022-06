BKR vreest kantelpunt bij betalingsachterstanden hypotheek

Het aantal huiseigenaren dat problemen heeft met het betalen van de hypotheeklast is de laatste jaren almaar minder geworden. Maar de vraag is of dit ook de komende tijd zo zal zijn. Volgens het Bureau Kredietregistratie (BKR) zijn de recente economische ontwikkelingen reden tot zorg. Door onder andere de geopolitieke ontwikkelingen, hoge inflatie, stijgende energieprijzen en de rentestijging lijkt het kantelpunt nabij, waarschuwt de stichting.

Eind april dit jaar hadden volgens het BKR ongeveer 35.000 Nederlanders een betalingsachterstand van meer dan drie maanden op hun hypotheek voor de eigen woning. Daarmee ligt het aantal achterstanden gelijk aan begin 2010, zo komt naar voren uit de Hypotheekbarometer van de stichting. Tijdens de piek van de kredietcrisis in 2015 hadden bijna 90.000 Nederlanders een betalingsachterstand van minimaal drie maanden. Daarna werd de daling ingezet.

Bestuursvoorzitter Peter van den Bosch van het BKR ziet de nabije toekomst somberder in. Hij wijst onder andere naar de inflatie die in mei op ruim 10 procent uitkwam. De gemiddelde hypotheekrente bij tien jaar vaste rente is inmiddels opgelopen van 0,98 procent in september 2021 naar 2,89 procent in mei dit jaar. Daarnaast staan de energieprijzen op recordhoogte en is het consumentenvertrouwen nog nooit zo laag geweest.

‘Met name de inflatie en stijgende energieprijzen zorgen ervoor dat lagere inkomens, maar ook middeninkomens meer moeite hebben met rondkomen’, aldus Van den Bosch. Volgens hem doen huiseigenaren er alles aan om de hypotheek te blijven betalen. Maar door de oplopende kosten komen andere rekeningen in het gedrang. Klein lichtpunt is volgens hem dat veel huishoudens hun hypotheek voor langere periode hebben vastgelegd, waardoor ze minder vatbaar zijn voor oplopende rentes.