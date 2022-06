Verdachte val Dekker vrij, onderzoek toedracht gaat door

Het onderzoek naar de vrouw die verdacht wordt van het veroorzaken van een aanrijding waarbij oud-minister Sander Dekker zwaargewond raakte na een val van racefiets, gaat verder. ‘De verdachte is heengezonden en zal zich binnenkort voor de rechter moeten verantwoorden’, meldt een politiewoordvoerder.

De vrouw wordt verdacht van het toebrengen van zwaar lichamelijk letsel dan wel eenvoudige mishandeling met zwaar lichamelijk letsel als gevolg. In eerste instantie werd haar poging tot doodslag ten laste gelegd, maar die verdenking werd gewijzigd.

Hoe Dekker eraan toe is en of hij nog in het ziekenhuis ligt, kan de politie niet zeggen. De oud-minister liep bij de val meerdere botbreuken op, maar zijn verwondingen zijn niet levensbedreigend.

Dekker viel dinsdagavond van zijn racefiets in het duingebied bij het Zuid-Hollandse Monster. Ooggetuigen meldden dat de oud-bewindsman over de kop sloeg doordat een vrouw hem bij zijn arm pakte.