Burgemeester Severodonetsk: situatie moeilijk maar beheersbaar

Het industrieterrein en aangrenzende gebieden in de Oekraïense stad Severodonetsk zijn nog onder Oekraïense controle, claimt burgemeester Oleksandr Strjoek. De situatie is volgens hem ‘moeilijk maar beheersbaar’.

De verdediging houdt stand ondanks intensieve aanvallen van Russische troepen, laat de burgemeester weten. De generale staf van het Oekraïense leger stelt dat Russische militairen op zoek zijn naar zwakke punten in de verdediging.

Het is volgens Strjoek onmogelijk om mensen uit Severodonetsk te evacueren. In de stad zijn nog ongeveer 10.000 burgers. Voor de oorlog telde die zo’n 100.000 inwoners. Honderden burgers blijven volgens Oekraïense informatie in de chemische fabriek Azot, die als schuillocatie dient. De fabriek wordt donderdag aangevallen door de Russische artillerie.

De verovering van Severodonetsk is nu het voornaamste doel van Rusland, dat al een groot deel van de stad in de regio Loehansk heeft bezet. 90 procent van Loehansk is onder Russische controle. De strijd om Severodonetsk is volgens de Oekraïense president Volodimir Zelenski bepalend voor de toekomst van de Donbas, die bestaat uit Loehansk en Donetsk.