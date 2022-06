Materiaaltekorten vertragen vaker bouwproject

Bouwbedrijven die vooral woningen, bedrijfspanden of andere openbare gebouwen opleveren hebben naast materiaaltekorten ook te maken met gebrek aan personeel. In de grond-, weg- en waterbouw veroorzaakte een gebrek aan nieuwe klussen de stagnatie.

Door het snelle herstel van de economie na de coronacrisis vorig jaar werden materialen als hout, staal en cement toen al schaars en duur. De Russische inval in Oekraïne en de daarop volgende sancties verergerden de situatie alleen maar.

Nederland heeft tegelijkertijd te maken met een krappe woningmarkt. De hoeveelheid werk voor de bouwsector als geheel is in april dan ook toegenomen. In doorsnee had een bouwbedrijf in april voor 10,5 maanden werk, wat iets meer is dan in maart. In de woningbouw steeg de hoeveelheid werk op de plank naar 13,5 maanden. Bedrijven in de grond-, water- en wegenbouw hadden juist minder werk dan een maand eerder en konden 7,2 maanden vooruit.