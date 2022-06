Ook ABN AMRO ziet kans op recessie toenemen

De kans dat de Nederlandse economie in een recessie terechtkomt stijgt. Volgens economen van ABN AMRO is er momenteel veel sprake van tegenwind door de hoge inflatie, de oplopende rentes en de lockdowns in China. Die zullen in het tweede en het derde kwartaal van dit jaar, door de sterke binnenlandse en buitenlandse vraag, nog niet voor een krimp zorgen. Maar de verwachting is dat aan het einde van het jaar de economie afkoelt, waarmee de kans op twee kwartalen krimp op rij en dus een recessie, wel toeneemt. Eerder op donderdag voorspelde Rabobank een milde recessie.