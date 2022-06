Man die in Berlijn op menigte inreed heeft psychische problemen

De man die woensdag inreed op een menigte in Berlijn deed dat met opzet. Volgens burgemeester Franziska Giffey kampt hij met ‘ernstige psychische problemen’. Een lerares kwam om het leven en veertien anderen, onder wie kinderen, raakten gewond.

De 29-jarige Armeens-Duitse verdachte heeft meerdere warrige verklaringen afgelegd, die nog moeten worden ontcijferd, aldus Giffey tegen de publieke omroep RBB. De politie onderzoekt nog of de posters die in de auto werden gevonden met leuzen over Turkije erop iets te maken hebben met het motief van de man.

De schoolklas waar de man op inreed, bezocht Berlijn vanuit een kleine stad in de deelstaat Hessen, in het midden van Duitsland. De man reed met de auto de stoep op en na de lerares en leerlingen te hebben geraakt, ging hij de weg weer op, waarna het voertuig op een gebouw botste.

Giffey spreekt van een ‘zwarte dag in de geschiedenis van Berlijn’.