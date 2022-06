Britten: Rusland wil Izjoem veroveren voor nieuw momentum

Het Russische leger trekt op in de richting van de oostelijke stad Izjoem, melden de Britse inlichtingendiensten. Rusland wil volgens de Britten de stad vanuit het zuiden aanvallen om meer controle over de regio te krijgen.

Izjoem ligt in de regio Charkov, vlak bij Loehansk, waar de strijd om Severodonetsk nog steeds voortduurt. De Britten zeggen dat Rusland een nieuw momentum wil creëren door Izjoem in te nemen, iets dat eerder niet lukte. In april en mei werd rond de stad fel gevochten door Oekraïne en Rusland. De Oekraïners wisten de Russen terug te dringen.

Om de stad nu wel in te nemen, heeft Rusland extra middelen ingezet, aldus de Britse inlichtingendiensten. De Britten geven dagelijks een update over de situatie aan de frontlinies in Oekraïne.

Volgens president Volodimir Zelenski is de strijd om Severodonetsk van doorslaggevend belang voor de toekomst van de regio Donbas, in het oosten van het land. De Russen rukken langzaam op in de stad en beheersen nu al grote delen. Zelenski zegt dat de Oekraïense militairen moedig weerstand bieden, maar in de minderheid zijn en niets anders kunnen doen dan verdedigen.