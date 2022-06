VNG: bestrijden corona moet geen ‘permanente crisisaanpak’ zijn

Een nieuwe corona-uitbraak moet niet meer worden bestreden als crisis. ‘Weersta de lokroep van de permanente crisisaanpak. Want juist die lokroep maakt de verleiding groot om snel terug te vallen op routines en procedures die worden gedicteerd vanuit het veiligheidsdomein.’ Dat staat een brede aanpak in de weg. Dat staat in het advies ‘Voorbij de crisis in coronatijd’ van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten aan de bestuurders in Nederland.

De Bredase burgemeester Paul Depla stelde het stuk op met een groep experts uit verschillende hoeken van de samenleving, onder wie architect Francine Houben, directeur Jeroen Bartelse van TivoliVredenburg en een aantal wethouders, burgemeesters en hoogleraren.

Bestuurders die in een coronacrisis terechtkomen, moeten zorgen dat ze openstaan voor redelijke kritiek en oog hebben voor belemmeringen waar mensen tegenaan lopen, menen de opstellers. Ook moet de aanpak die bestuurders kiezen, worden gesteund door hun lokale gemeenschap. Sowieso moet er al over de corona-aanpak worden nagedacht op momenten dat er (nog) niet zoveel aan de hand is.

‘Als het lukt om de hoofdprincipes in de praktijk te brengen, dan is de kans groot dat de maatschappij open kan blijven. Bovendien neemt daarmee de kans toe dat in het zwartste scenario, als een crisisaanpak onvermijdelijk zal zijn, vanuit vertrouwen gewerkt kan worden’, aldus het rapport. Daarbij zal dan ook de hulp van het Rijk moeten worden ingeroepen.