Rentebesluit ECB centraal op afwachtend Damrak

De aandacht van beleggers gaat donderdag met name uit naar het rentebesluit van de Europese Centrale Bank. De bank, die dit keer de rentevergadering houdt in Amsterdam, zal naar verwachting de rente nu nog ongewijzigd laten. In juli wordt waarschijnlijk wel begonnen met het verhogen van de rente om de sterk gestegen inflatie in te dammen. Beleggers zijn vooral benieuwd of de centrale bank een hint zal geven over de omvang van de toekomstige rentestap.

Door de flink opgelopen prijzen in de eurozone staan de beleidsmakers van de centrale bank onder druk om in te grijpen. De rentes in het eurogebied zijn nog steeds extreem laag, een maatregel die bedoeld was om de economie te stimuleren. Door het snelle herstel uit de coronacrisis en de oorlog in Oekraïne kampt de eurozone inmiddels echter met steeds hogere prijzen.Veel andere belangrijke centrale banken zijn al begonnen met het verhogen van de rente om de inflatie te bestrijden.

De AEX-index op Beursplein 5 lijkt op basis van de openingsindicatoren licht lager te beginnen aan de belangrijke ECB-dag. Ook elders in Europa zullen de beurzen naar verwachting met kleine koersuitslagen openen. De belangrijkste aandelenmarkten in Azië gingen donderdag overwegend omlaag.

Lockdown Shanghai

De Chinese beurzen wisten niet te profiteren van een sterk herstel van de export van het land. De uitvoer van China groeide in mei met 16,9 procent dankzij de versoepeling van de strikte coronamaatregelen in de grote havenstad Shanghai. De Hang Seng-index in Hongkong noteerde tussentijds 0,9 procent lager en de beurs in Shanghai daalde 1 procent. Berichten dat een deel van Shanghai weer in lockdown gaat, zorgden daarbij voor koersdruk.

Op het Damrak staat Shell in de belangstelling. Volgens persbureau Bloomberg heeft het olie- en gasconcern twee definitieve biedingen ontvangen voor zijn belang van 30 procent in de olie- en gasvelden in Nigeria. Shell zette het belang in het Nigeriaanse samenwerkingsverband vorig jaar in de etalage. Het belang heeft naar verluidt een waarde van zo’n 2,3 miljard dollar.

Onward Medical

Medisch technologiebedrijf Onward Medical liet weten voldoende testpersonen te hebben gevonden voor het onderzoek van zijn therapie bij mensen met ruggenmergletsel. Telecombedrijf Veon kondigde aan zijn activiteiten in Georgië te verkopen voor 45 miljoen dollar aan zijn voormalige partner in dat land.

De euro was 1,0712 dollar waard, tegen 1,0736 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie werd 0,1 procent duurder op 122,24 dollar. Brentolie steeg 0,2 procent in prijs tot 123,79 dollar per vat.