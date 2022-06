Export China in mei steeg door minder strenge lockdowns

De export van China is in mei sneller gegroeid dan de maand ervoor. Dat kwam vooral doordat verstoringen in de productie en logistiek afnamen. China versoepelde onlangs de coronabeperkingen nadat het aantal besmettingen met het virus was afgenomen. Daardoor konden ook fabrieken weer meer produceren. Ook de bedrijvigheid in de havens nam toe, zoals die in ‘s werelds grootste haven Shanghai. Evengoed draait de economie nog niet op volle toeren. Sterker nog; een deel van Shanghai is ondertussen weer vergrendeld en gaat pas weer open als miljoenen mensen zijn getest.

De waarde van de export steeg in mei met 16,9 procent ten opzichte van een jaar eerder, blijkt uit douanegegevens. Dat is sneller dan de stijging van 3,9 procent in april en veel meer dan de stijging van 8 procent die economen hadden voorspeld. De invoer steeg met 4,1 procent, nadat deze in de voorgaande maand onveranderd beef. Economen hadden in doorsnee op een toename met 2,8 procent gerekend.

Het overschot op de handelsbalans is van omgerekend 47,6 miljard euro opgelopen tot 73,5 miljard euro, terwijl de export 287,4 miljard euro waard was. Dat was het hoogste bedrag in vier maanden.

Vooruitzichten

Kijkend naar de nabije toekomst zijn, los van de problemen in Shanghai, de vooruitzichten wel wat minder geworden. De vraag bleef in mei wel solide, zoals ook blijkt uit de Zuid-Koreaanse export die wordt gezien als een barometer voor de wereldhandel. Maar exporteurs merken een daling van de orders nu consumenten over de hele wereld meer geld uitgeven aan diensten in plaats van goederen. De stijgende inflatie in de Verenigde Staten en Europa betekent ook dat gezinnen de broekriem zullen aanhalen.

Ook vanuit Beijing klinken die zorgen. Premier Li Keqiang riep op tot verdere ondersteuning van de buitenlandse handel en investeringen. Deze zullen volgens hem belangrijk zijn voor verdere groei en de werkgelegenheid. Hij riep ook op om de afhandeling van vracht in de haven te stroomlijnen en douaneprocessen efficiënter te maken.