Voedselwaakhond wil helderheid over gebruik restvlees

Voedselwaakhond foodwatch eist donderdag in een kort geding in Den Haag dat de Staat achterhaalt waar zogenoemd separatorvlees vandaan komt, waaruit het bestaat en waarin het terecht komt. Alleen dan zijn ook de noodzakelijke controles uit te oefenen, denkt de organisatie. Die zijn onder meer nodig omdat het vlees volgens foodwatch zo fijn is dat bacteriën zich er goed in kunnen vermeerderen.