Chipfabrikant Intel daalt op rood Wall Street

Intel was een van de verliezers op een overwegend negatief Wall Street. Financieel directeur Dave Zinsner van de chipfabrikant leek op een investeerdersbijeenkomst negatiever over het lopende kwartaal te zijn dan Intel eerder was geweest, en dat leidde tot een koerstik van 5,3 procent. Ook branchegenoten als AMD, Qualcomm en Broadcom daalden. De verliezen liepen daar op tot 3,2 procent.

Novavax werd juist ruim 5 procent meer waard. Beleggers reageerden verheugd op het nieuws dat een panel van toezichthouder FDA de aanbeveling heeft gedaan het coronavaccin van Novavax goed te keuren voor volwassen in de Verenigde Staten. Aanbevelingen van het panel worden doorgaans door de FDA opgevolgd. Het vaccin van Novavax zal het vierde coronavaccin zijn dat in de VS wordt toegelaten.

De algehele stemming op Wall Street was voorzichtig na twee winstbeurten op rij. Beleggers wachtten vooral op het Amerikaanse inflatiecijfer, dat aan het einde van de week naar buiten komt. Dat cijfer speelt namelijk een grote rol in het rentebeleid van de Amerikaanse centrale bank, de Federal Reserve. Om de hard oplopende inflatie af te remmen is de Fed al begonnen met het verhogen van de rente.

Twitter

Twitter steeg 0,8 procent. Het sociale-mediabedrijf wil Tesla-topman Elon Musk toegang geven tot alle data over tweets, ruim 500 miljoen stuks per dag. Op die manier kan Musk zelf kijken naar de omvang van het aantal spamaccounts op Twitter. De miljardair claimt dat dit er veel meer zijn dan Twitter zelf zegt en dreigt de overname van het techbedrijf stil te zetten. De aandeelhouders van Twitter mogen zich begin augustus uitspreken over Musks bod.

De Dow Jones Index sloot 0,8 procent lager, op 32.910,90 punten. De brede S&P 500 verloor 1,1 procent tot 4115,77 punten en techgraadmeter Nasdaq leverde 0,7 procent in op 12.086,27 punten.

Vaccin

Moderna won 2,2 procent. De vaccinmaker is positief over de voorlopige onderzoeksresultaten met zijn aangepaste coronavaccin. Een boosterprik ervan wapent het immuunsysteem beter tegen de omikronvariant van het coronavirus dan het oorspronkelijke vaccin, zo meldt het bedrijf.

Microsoft leverde 0,8 procent in. Het software- en techconcern trekt zich verder terug uit Rusland vanwege de oorlog in Oekraïne. In maart stopte het bedrijf al met de verkoop van nieuwe producten en diensten in het land, maar bleef het bestaande klanten ondersteunen en kantoren behouden.

De euro was 1,0714 dollar waard, tegen 1,0736 dollar bij het slot van de Europese beurzen. Een vat Amerikaanse olie (WTI) werd 2,6 procent duurder, op 122,56 dollar. Brent-olie steeg 2,9 procent in prijs, tot 124,01 dollar per vat.