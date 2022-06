Provincies Noord-Brabant en Limburg: stop op net ‘onacceptabel’

Dat nieuwe bedrijven in Noord-Brabant en Limburg niet meer kunnen worden aangesloten op het elektriciteitsnet van TenneT ‘kan onacceptabele gevolgen hebben voor de economie, de energietransitie en vele maatschappelijke opgaven in vrijwel heel Zuid-Nederland’. Dat melden de provincies Noord-Brabant en Limburg in een gezamenlijk persbericht.