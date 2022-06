Oekraïne: Russen controleren grootste deel Sjevjerodonetsk

In een online bericht meldde deze Serhi Haidai dat er geen kans is dat Oekraïense troepen in de regio Loehansk worden omsingeld. Volgens de regionale bestuurder controleren de Russen tijdelijk 90 procent van de regio. Eerder woensdag had hij al medegedeeld dat de Oekraïense troepen zich mogelijk terugtrekken naar posities in Sjevjerodonetsk die beter verdedigbaar zijn. Of dat ook is gebeurd, is onduidelijk.

