Duizenden mensen bij herdenkingstocht voor Gino in Kerkrade

Duizenden mensen lopen woensdagavond in Kerkrade mee met een herdenkingstocht voor het 9-jarige jongetje Gino. Het kind werd zaterdagochtend dood gevonden in Geleen na woensdagavond in Kerkrade verdwenen te zijn. De stille tocht begon om 19.30 uur bij het Eurode Business Center aan de Duitse grens, waarna de deelnemers naar de speelplek aan de Hertogenlaan wandelen waar Gino voor het laatst werd gezien.

Vooraan de stoet lopen de zussen en de moeder van Gino, gevolgd door mensen met bloemen en ballonnen.

Onderweg, aan de Roderlandbaan en Ailbertuslaan, vormen 200 stoere en mooie auto’s en motoren een erehaag. Gino was volgens familieleden gek op dit soort voertuigen. ‘De combinatie van de erehaag met mooie auto’s en motoren, de tocht door de wijk Rolduckerveld en de gekozen eindplek zorgt voor een respectvol en waardig eerbetoon voor Gino, zijn familie en vrienden’, aldus de gemeente Kerkrade.

Gino woonde in Maastricht, totdat hij zo’n twee weken geleden noodgedwongen bij zijn oudere zus in Kerkrade moest gaan logeren vanwege ziekte van zijn alleenstaande moeder. Volgens justitie is het jongetje ontvoerd en vermoord. Daarvoor is een 22-jarige verdachte uit Geleen opgepakt.