Bloomberg: Russische vliegmaatschappijen wijken uit naar Turkije

Hoewel Nordwind Airlines en Azur Air in Rusland gevestigd zijn, zijn ze onderdeel van grotere touroperators die eigendom zijn van Turkse zakenlieden. Bovendien hebben de luchtvaartmaatschappijen niet afzonderlijk sancties opgelegd gekregen. Daardoor zou verplaatsing naar Turkije mogelijk zijn.

De Europese Unie heeft leasebedrijven, die veelal in Ierland gevestigd zijn, gedwongen om de overeenkomsten met in Rusland gevestigde luchtvaartmaatschappijen te beëindigen. Daardoor kunnen die vervoerders met een deel van hun vliegtuigen niet meer naar de EU vliegen, of naar landen waar die vliegtuigen in beslag zouden kunnen worden genomen. Tegelijk konden ze de vliegtuigen niet teruggeven aan de leasebedrijven omdat Rusland daarvoor een speciale vergunning verplicht heeft gesteld.

Behalve naar Turkije kijkt Pegas, het moederbedrijf van Nordwind Airlines, ook naar Armenië als mogelijk nieuw vestigingsland.