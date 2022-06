Gewapende man aangehouden bij huis rechter Hooggerechtshof VS

Een gewapende man die bedreigingen uitte tegen de conservatieve rechter Brett Kavanaugh van het Amerikaanse Hooggerechtshof, is woensdagochtend gearresteerd in de buurt van het huis van de rechter in Maryland. Dat heeft een woordvoerster van de rechtbank bekendgemaakt.

De Washington Post meldt dat de man, een twintiger, boos was over een conceptuitspraak van het Hooggerechtshof die vorige maand uitlekte. Daaruit blijkt dat een meerderheid van de conservatieve opperrechters een streep wil halen door een vonnis van bijna vijftig jaar geleden, waarin het recht op abortus werd vastgelegd, de zogeheten Roe vs Wade-uitspraak. Als dit het definitieve besluit wordt, mogen de Amerikaanse staten voortaan zelf bepalen of abortus is toegestaan.

Het gebouw van het Hooggerechtshof is sinds het uitlekken van die beslissing omgeven door een hoog zwart hekwerk. De conceptuitspraak leidde tot protesten op verschillende plekken in de VS door voorstanders van abortusrechten.