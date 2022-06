Taghi tegen rechter: u mag mijn vonnis naar de gevangenis sturen

Hij vervolgde: ‘Het vonnis kunt u meteen geven, dan kan ik lekker in mijn cel blijven.’ De rechter benadrukte dat nog helemaal niets vaststaat. ‘Ik bestrijd dat’, reageerde ze op de aantijgingen. Taghi heeft eerder ook al eens gezegd dat hij denkt dat hij hoe dan ook tot levenslang veroordeeld gaat worden.

In het omvangrijke liquidatieproces Marengo, met Taghi als hoofdverdachte, is woensdag een begin gemaakt aan het requisitoir. Eind juni mondt dat uit in de strafeisen. Wanneer de uitspraak volgt, is nog onduidelijk. De rechtbank verwacht een vonnis niet eerder dan in de loop van volgend jaar.