Justitie Londen klaagt Harvey Weinstein aan voor aanval op vrouw

Justitie in Londen heeft woensdag voormalig filmproducent Harvey Weinstein officieel in staat van beschuldiging gesteld. Het gaat om twee gevallen van een onzedelijke aanval op een vrouw in 1996. De openbaar aanklager nam het besluit naar eigen zeggen na nauwkeurige bestudering van het bewijs dat de politie in deze zaak heeft verzameld. Nadere details zijn nog niet bekend.

In oktober werd in Londen een aanklacht ingediend tegen Weinstein vanwege een incident met een van zijn medewerksters in het Savoy Hotel. In deze zaak werd ook gesproken over andere incidenten, al is niet duidelijk of er een verband is met de zaak waarvoor de 70-jarige voormalig filmproducent woensdag is aangeklaagd.

Een hof van beroep in New York bevestigde afgelopen week de veroordeling van Weinstein voor verschillende zedenmisdrijven in de VS. De gevangenisstraf van 23 jaar moet hij daarom blijven uitzitten.

Veroordeeld

De ooit zo machtige filmproducent werd in 2020 wegens aanranding en verkrachting veroordeeld. Weinstein was schuldig bevonden aan aanranding van een productie-assistente in 2006 en de verkrachting in 2013 van een vrouw die een loopbaan als actrice nastreefde.

Weinstein zit momenteel in de Twin Towers Correctional Facility in Los Angeles, waar hij wacht op een proces wegens andere seksuele vergrijpen.