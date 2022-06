Meer dan 1100 gevallen van apenpokken gemeld bij WHO

Tot dusver zijn er meer dan 1100 gevallen van besmetting met apenpokken gemeld bij de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO), buiten de Afrikaanse landen waar uitbraken van de ziekte vaker voorkomen. Volgens directeur-generaal Tedros Adhanom Ghebreyesus is het risico dat het virus ingeburgerd raakt in deze niet-endemische landen reëel, maar te voorkomen. Hij liet op Twitter weten zich vooral zorgen te maken om kwetsbare groepen, onder wie kinderen en zwangere vrouwen.