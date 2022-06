Vakbonden: snel hogere kilometervergoeding om recordprijs benzine

Vakbonden willen dat werkgevers snel de kilometervergoeding voor hun medewerkers verhogen nu de benzineprijs een nieuw record heeft bereikt. Volgens eerder onderzoek van vakbond CNV leggen bijna negen op de tien werkenden toe op hun reiskosten. ‘Deze situatie is voor ons onacceptabel’, stelt CNV-voorzitter Piet Fortuin. ‘De situatie wordt steeds nijpender nu werkend Nederland voor hogere kosten dan ooit staat.’

FNV en CNV zeggen dat veel werkgevers nog niet de nu geldende maximale onbelaste kilometervergoeding van 19 cent betalen. Volgend jaar gaat die omhoog naar 21 cent. CNV wil dat die snel naar 23 cent gaat, maar het kabinet heeft die stap nu pas voor 2024 ingepland. Volgens Fortuin kan een hogere reiskostenvergoeding organisaties helpen om in tijden van een krappe arbeidsmarkt aan personeel te komen.

Ook FNV wil dat werkgevers snel hun kilometervergoeding verhogen naar ‘in ieder geval 19 cent’. ‘En dan zo snel mogelijk naar meer’, aldus een woordvoerster. De vakbond ziet ook meer thuiswerken, voor beroepen waar dat kan, als een oplossing tegen de hoge brandstofkosten. Uit het onderzoek van CNV bleek dat een op de drie werkenden minder dan 19 cent per kilometer krijgt.

Boycot

De gemiddelde adviesprijs van een liter benzine bij de vijf grootste tankstations kwam woensdag uit op 2,505 euro, iets hoger dan het oude record van 10 maart. Begin april verlaagde het kabinet de accijnzen op benzine en diesel voor de rest van dit jaar doordat de brandstofprijzen hard waren opgelopen door onder meer de oorlog in Oekraïne. Die kostenverlaging van zo’n 17 cent per liter benzine is al enige tijd ongedaan gemaakt door nieuwe prijsstijgingen. Brandstof werd afgelopen tijd weer duurder na de Europese aankondiging van de boycot van Russische olie.

Volgens marktdeskundige Paul van Selms van UnitedConsumers is het moeilijk te zeggen hoe de benzineprijs zich de komende tijd gaat ontwikkelen. Wel komt het volgens hem vaak voor dat na het bereiken van een hoogtepunt, de stijging wat afzwakt. Ook kan de beslissing van OPEC-landen en bondgenoten om meer olie op te gaan pompen zorgen voor afkoeling op de markt. De in de ogen van Van Selms escalerende oorlog in Oekraïne kan ondertussen de prijs verder opdrijven.