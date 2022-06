Hof veroordeelt man tot levenslang voor oorlogsmisdaden Ethiopië

Het gerechtshof in Den Haag heeft woensdag de 67-jarige Ethiopische Nederlander Eshetu A. veroordeeld tot een levenslange celstraf voor het plegen van oorlogsmisdrijven in Ethiopië in de jaren zeventig. In 2017 legde de rechtbank in Den Haag hem ook levenslang op.

A. maakte deel uit van het Derg-regime in de Ethiopische provincie Gojjam, waar vanaf februari 1978 oorlogsmisdrijven plaatsvonden. Zo werden honderden burgers willekeurig opgepakt en onder erbarmelijke omstandigheden vastgehouden. Volgens het gerechtshof kregen grote aantallen gevangenen zonder proces straffen door A. opgelegd, waaronder de doodstraf. ‘Deze doodstraffen werden op bevel van de verdachte op gruwelijke wijze uitgevoerd. De meeste slachtoffers waren jonge mensen, veelal studenten’, aldus het hof.

De man kwam in 1990 als asielzoeker naar Nederland en verwierf de Nederlandse nationaliteit. In eigen land werd hij bij verstek veroordeeld tot de doodstraf. Nederland begon zelf een zaak tegen hem, omdat het Ethiopische vonnis niet ten uitvoer kon worden gelegd. In 2015 werd hij opgepakt. Tot dat moment woonde hij in Amstelveen.

A. kon om gezondheidsredenen zijn hoger beroep niet in de rechtszaal bijwonen. Het hof hield daarom een aantal dagen zitting in de penitentiaire inrichting. De overige dagen woonde A. het hoger beroep bij via een videoverbinding.