Oekraïne wil haven Odessa niet ontmijnen voor graanexport

Oekraïne is niet van plan de wateren rond de haven van Odessa te ontdoen van mijnen om de export van graan weer mogelijk te maken. De Oekraïners vrezen dat Rusland daarvan gebruikmaakt om de belangrijke havenstad aan te vallen. ‘Op het moment dat we de toegang tot de haven van Odessa vrijmaken, zal de Russische vloot er zijn’, aldus woordvoerder Sergi Brattsjoek van het regionale bestuur in een videoboodschap op sociale media.

Turkije en Rusland kwamen woensdag in Ankara bijeen om de instelling van een veiligheidscorridor te bespreken voor het verschepen van Oekraïens graan dat door een Russische blokkade vastzit in de havens. De Russische minister van Buitenlandse Zaken Sergej Lavrov zei in de Turkse hoofdstad dat Moskou klaar is om de veilige doorgang van Oekraïens graan te vergemakkelijken.

Brattsjoek zei vóór de Russische aankondiging dat alle export vanuit Odessa moet worden begeleid ‘door NAVO-landen’. Turkije, dat lid is van de NAVO, heeft aangeboden om konvooien vanuit Oekraïense havens te begeleiden.

Oekraïne was voor de oorlog een van de belangrijkste exporteurs van tarwe ter wereld en leverde de helft van de wereldhandel in zonnebloempitten en -olie. De Oekraïense president Volodimir Zelenski waarschuwde deze week dat de hoeveelheid graan die door de oorlog wordt geblokkeerd binnen enkele maanden kan verdrievoudigen.