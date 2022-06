Brussels Airlines schrapt zomervluchten om personeel te sparen

De Belgische nationale luchtvaartmaatschappij houdt echter vol dat de problemen niets te maken hebben met personeelstekorten. De drukte op thuishaven Brussels Airport, eerder bekend als Zaventem, blijft tot dusver ook binnen de perken. Op Schiphol en veel andere plaatsen in Europa kraakt de luchtvaart in zijn voegen, vaak door gebrek aan mankracht.

Brussels Airlines schrapt 74 heen- en terugvluchten, in totaal dus 148, naar Europese bestemmingen in de drukke zomerperiode. Het is de vraag of het personeel genoegen neemt met het gebaar. De vakbonden wijzen het plan af. Ze overleggen de komende dagen met hun achterban en beslissen dan of ze gaan staken of tot andere actie overgaan. In december staakten ze ook al eens.

Voor getroffen reizigers zijn voldoende alternatieven, stelt Brussels Airlines.