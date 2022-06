VN gebruiken Uber om hulpgoederen te leveren in Oekraïne

Het Wereldvoedselprogramma van de Verenigde Naties (WFP) werkt samen met taxi-app Uber om hulpgoederen te leveren aan stedelijke gebieden in Oekraïne. Door de oorlog zijn die soms moeilijk bereikbaar voor grote vrachtwagens.

Het WFP gebruikt een speciale versie van het technologieplatform dat Uber gebruikt om auto’s en bestelwagens in te zetten binnen een straal van 100 kilometer van WFP-magazijnen naar distributiepunten. Met dit systeem kunnen alle betrokkenen zien waar de voertuigen zijn en wanneer de hulpgoederen op hun bestemming arriveren.

Hulpgoederen worden op deze manier al gedistribueerd in steden als Kiev, Dnipro, Lviv, Vinnitsja en Tsjernivtsi, meldt de VN-organisatie. Volgens de noodcoördinator in Oekraïne verbetert de gratis door Uber aangeboden technologie de samenwerking tussen het WFP en lokale bedrijven, waardoor de distributie efficiënter wordt.

Het WFP heeft zijn activiteiten in en rond Oekraïne de afgelopen drie maanden opgeschaald. De organisatie wil tegen eind juni voedsel en geld verstrekken aan meer dan 3 miljoen mensen per maand in het land.