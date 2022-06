VNO-NCW: sancties tegen Rusland duperen steeds meer ondernemers

Steeds meer ondernemers in Nederland worden ‘direct of indirect’ geraakt door de westerse sancties tegen Rusland. Daarvoor waarschuwen ondernemersorganisaties VNO-NCW en MKB-Nederland, die het een goede zaak vinden dat de Tweede Kamer het kabinet heeft opgeroepen om nog eens te kijken naar de financiële regelingen voor bedrijven die zwaar worden getroffen.

‘We zien dat veel sectoren het lastig hebben als gevolg van de oorlog in Oekraïne. Het is daarom goed dat de Kamer aandringt om te kijken of het huidige pakket aan financiële regelingen voldoende is’, stellen de invloedrijke lobbyclubs voor het bedrijfsleven.

Ze benadrukken wel dat ondernemers de noodzaak zien van de sancties tegen het Russische regime. Maar door die sancties zouden steeds meer bedrijven geconfronteerd worden met forse kostenstijgingen. ‘Neem bijvoorbeeld de prijzen van glas en staal, die inmiddels al drie keer over de kop zijn gegaan.’

De ondernemersorganisaties zijn ook bang dat er tussen Europese landen een ongelijk speelveld ontstaat. Dit is omdat er in landen om ons heen andere regelingen worden getroffen voor gedupeerde ondernemers. ‘Zo heeft de Duitse overheid een vangnet gecreëerd voor bedrijven bij sterk oplopende energieprijzen’, aldus VNO-NCW en MKB-Nederland.