Landelijke storing informatieborden op treinstations

De informatieborden op treinstations hebben sinds 11.00 uur last van een landelijke storing. Het gaat om een probleem in het netwerk dat de informatie aan de digitale borden levert, aldus een woordvoerder van de NS. De NS laat weten bezig te zijn met herstelwerkzaamheden, op ongeveer driekwart van de borden zijn alweer vertrektijden te lezen.

Naar verwachting zal in de loop van de middag de hele storing verholpen zijn, verwacht de woordvoerder. Tot die tijd adviseert de NS reizigers om voor de vertrek- en aankomsttijden de onlinereisplanner te raadplegen. ‘Het kan namelijk zijn dat de informatie op de borden nog niet helemaal up-to-date is’, aldus de woordvoerder.

Volgens de woordvoerder is deze storing geen voorbode voor een grote treinstoring zoals op 3 april. Toen was er een storing die invloed had op het systeem dat de actuele planning maakt voor treinen en personeel. Daardoor reden er die hele zondag geen treinen.