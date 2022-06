FNV ziet keerpunt bij werkgever, maar koopkracht toch achteruit

Werkgevers zijn steeds vaker bereid te investeren in een goede cao. Nu ze het moeilijker dan ooit hebben om personeel te vinden zien ze in dat ze niet meer ‘voor een stuiver op de eerste rang’ kunnen zitten, zegt vicevoorzitter van vakbond FNV Zacharia Boufangacha. Toch was de loonstijging in de sinds december afgesloten cao’s gemiddeld net geen 2,8 procent. Dat is ruim onder de inflatie, waardoor de koopkracht achteruit gaat.

‘We merken dat steeds meer werkgevers het licht hebben gezien en beginnen in te zien dat ze moeten investeren in een betere cao’, zegt de coördinator voor arbeidsvoorwaardenbeleid bij de grootste vakbond van het land. ‘Echt inzetten op structurele verslechteringen komt steeds minder voor. Of het een keerpunt is, moeten we nog zien, want het is wel een beetje rock-bottom dat we hebben geraakt.’

De inflatie over heel 2022 zal rond de 5,2 procent liggen maar kan door de energiecrisis sterker toenemen, raamde het Centraal Planbureau (CPB) in maart. Volgens Boufangacha is het vooral belangrijk dat werkenden aan de onderkant van de arbeidsmarkt worden gecompenseerd, omdat zij als eerste financieel in de knel komen door duurder eten, gas en licht. De werkenden met de laagste inkomens, zo rond het minimumloon, gingen er in de nieuwe cao’s 3,5 procent op vooruit.

Winst-prijsspiraal

Angst voor de zogeheten loon-prijsspiraal is volgens het FNV-bestuurslid niet terecht. Dat fenomeen doet zich voor als de lonen stijgen om inflatie te compenseren en die hogere kosten weer worden doorberekend, waardoor de prijzen voor consumenten hard blijven stijgen.

‘Wij zien vooral een winst-prijsspiraal, als je ziet dat de Shells en Aholds nog hoge winsten behalen terwijl de prijzen hard stijgen’, zegt Boufangacha, die vindt dat de loonstijging nog ver achterblijft bij bedrijfswinsten. ‘Als het nou echt zou leiden tot druk op de economische groei, zoals in de jaren zeventig, dan zullen we kijken of we daar afspraken over moeten maken. Maar dat is nog lang niet aan de hand. Als je ziet hoe laag de loonkosten zijn gehouden is nu eerst een inhaalslag nodig.’

In totaal werden door FNV sinds december 142 nieuwe cao’s afgesloten. Daaronder vielen zo’n 1,6 miljoen mensen.