Rusland klaar voor veiligheidsgaranties voor schepen uit Oekraïne

Rusland is er klaar voor om de veiligheid te garanderen van schepen die Oekraïense havens verlaten, meldt de Russische buitenlandminister Sergej Lavrov. Dat kan in samenwerking met Turkije, zei Lavrov na een overleg met zijn Turkse collega Mevlut Cavusoglu.

Lavrov is naar Ankara afgereisd om te praten over de door de Russische inval in problemen geraakte export van Oekraïens graan. Een doorbraak leverde het overleg niet op. Rusland vindt dat Oekraïne de mijnen in de Zwarte Zee moet verwijderen. De landen beschuldigen elkaar van de plaatsing ervan.

De graantransport via de Zwarte Zee is tot stilstand gekomen door een Russische blokkade, met voedseltekorten tot gevolg. De voedselprijzen stijgen ook omdat de verkoop van Russisch graan aan banden is gelegd door de internationale sancties tegen het land. Cavusoglu noemde de Russische eis om een ​​einde te maken aan de sancties om graan op de wereldmarkt te helpen ‘legitiem’.

Verzoek VN

Turkije heeft op verzoek van de Verenigde Naties aangeboden schepen te escorteren vanaf Oekraïense havens, ondanks de aanwezigheid van mijnen in de Zwarte Zee. De Turkse regering praat ook met Oekraïense autoriteiten over graan.

De Oekraïense president Volodimir Zelenski zei eerder dat Kiev met de Turkse en Britse autoriteiten had gesproken over het idee om een derde land te betrekken bij de hervatting van de Oekraïense graanexport via de Zwarte Zee. De marine van dat derde land zou de veilige doorgang van schepen moeten garanderen.

In Oekraïne zit als gevolg van de oorlog met Rusland meer dan 20 miljoen ton aan graan vast, meldde Kiev eerder. Volgens Zelenski kan dit in de herfst zelfs oplopen tot 75 miljoen ton. Oekraïne en Rusland produceren samen 30 procent van de wereldwijde voorraad graan.