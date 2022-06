Koerssprong techinvesteerder Prosus zet AEX op kleine winst

De Amsterdamse AEX-index ging woensdag licht vooruit, mede dankzij een koerssprong van Prosus. De techinvesteerder profiteerde van positief nieuws uit de techsector in China, waarin het bedrijf via internetconcern Tencent een groot belang heeft. De algehele stemming op de Europese beurzen was overwegend negatief. Op de aandelenmarkten wordt vooral gewacht op het rentebesluit van de Europese Centrale Bank (ECB) dat donderdag naar buiten komt.

De hoofdindex op Beursplein 5 noteerde rond het middaguur 0,2 procent in de plus op 710,55 punten. De MidKap daalde 0,8 procent tot 1016,29 punten. De beurzen in Frankfurt, Londen en Parijs verloren tot 0,6 procent.

Prosus dikte ruim 8 procent aan na een flinke koerssprong van Tencent op de beurs in Hongkong. Daar werd enthousiast gereageerd op het bericht dat gamesbedrijven weer een voorraad nieuwe mobiele en onlinespellen op de markt mogen brengen. De chipbedrijven Besi en ASML wonnen op hun beurt tot zo’n 3 procent. ‘s Werelds grootste chipfabrikant, TSMC, heeft namelijk nieuwe omzetverwachtingen naar buiten gebracht en die wijzen op een toenemende vraag naar elektronica in de wereld. TSMC is een belangrijke toeleverancier van iPhone-maker Apple en een grote klant van chipmachinefabrikant ASML.

Just Eat Takeaway

Maaltijdbezorger Just Eat Takeaway behoorde ook tot de kopgroep met een plus van 3,8 procent. Staalconcern ArcelorMittal en verzekeraar NN Group sloten de rij met minnen tot 1,8 procent.

In de MidKap zakte Vopak 2,7 procent. Het tankopslagbedrijf dat ook terminals heeft in de haven van Rotterdam liet tijdens een beleggersdag weten komende jaren fors te investeren in duurzaamheid en installaties voor vloeibaar gemaakt aardgas (lng).

Credit Suisse

Credit Suisse zakte 5 procent in Zürich. De door schandalen geplaagde Zwitserse bank verwacht in het tweede kwartaal opnieuw een verlies te lijden. In Madrid klom modeconcern Inditex 4 procent. Het Spaanse bedrijf achter merken als Zara, Stradivarius en Massimo Dutti wist zijn winst juist met wel 80 procent op te voeren. Kindred Group steeg verder bijna 9 procent in Stockholm. Het bedrijf achter onder andere Unibet heeft toestemming gekregen om kansspelen en sportweddenschappen aan te bieden in Nederland.

Een vat Amerikaanse olie werd 1 procent duurder op 120,65 dollar. Brentolie steeg 0,9 procent in prijs tot 121,63 dollar per vat. De euro was 1,0697 dollar waard, tegen 1,0694 dollar bij het slot van de Europese beurzen op dinsdag.