Kinderlokker Waddinxveen betuigt spijt aan 28 slachtoffers

De 51-jarige kinderlokker Marco de W. uit Waddinxveen heeft bij de start van zijn strafproces in de Haagse rechtbank spijt betuigd aan de 28 slachtoffers die hij maakte. ‘Ik vind het vreselijk. Het was een soort dwang dat ik het moest doen’, zei de verdachte woensdag.

De W. heeft eerder alle gevallen van ontucht en schennispleging met jongens en meisjes tussen van 6 tot en met 12 jaar bekend. Die gebeurden van december 2019 tot begin oktober 2021 in Gouda, Gouderak, Waddinxveen en Zuidplas.

De eerste slachtoffers maakte De W. bij een honkbalveld in Gouda. Twee vriendinnetjes van 7 en 9 jaar hingen rond bij een dug-out toen ze door hem werden benaderd. Hij vroeg ze op boze, dwingende toon wat ze deden en of ze wel toestemming hadden van hun ouders. Vervolgens dreigde hij de politie te bellen als ze niet hun broek zouden laten zakken. De kinderlokker gaf vervolgens ‘tikjes’ op hun geslachtsdelen. Bang, geschrokken en huilend vluchtten de vriendinnetjes naar huis.

Hut

Een half jaar later belaagde De W. in Gouda twee zusjes van 12,5 jaar aan wie hij zijn geslachtsdeel liet zien. In diezelfde plaats betrad de verdachte dagen later een hut waar drie kinderen speelden. De W. deed zich daarbij voor als boswachter en dwong een ventje aan diens plasser te zitten, hoewel hij aangaf dat dit pijn deed.

In de anderhalf jaar erna maakte de Waddinxvener nog talloze andere slachtoffers. ‘Mijn fantasie ging los’, aldus de verdachte. In een geval deed De W. of hij een wapen bij zich had, zo was te horen op een geluidsopname die een meisje stiekem had gemaakt.

Camerabeelden

De W. werd in 2021 opgepakt, nadat bij een aanranding in Gouderak op camerabeelden het kenteken van zijn witte busje was achterhaald. Bij een eerdere voorbereidende zitting zei de advocaat van De W. dat de kinderlokker ‘liever gisteren dan vandaag’ met behandeling wil beginnen.

Veel ouders zijn bij de rechtszaak aanwezig. Enkele van hen zullen slachtofferverklaringen afleggen. Het Openbaar Ministerie maakt waarschijnlijk aan het einde van de woensdagmiddag de strafeis bekend.