Media: veel vluchtuitval door staking luchtvaartpersoneel Italië

Een staking van onder meer piloten en cabinepersoneel van budgetmaatschappijen Volotea, easyJet en Ryanair in Italië zorgt woensdag voor de uitval van honderden vluchten. Dat melden Italiaanse en Britse media. Vanuit het Verenigd Koninkrijk zouden zeker tientallen vluchten niet doorgaan en in Milaan zou het aantal annuleringen minstens 230 bedragen.

Het luchtvaartpersoneel heeft bij elke maatschappij afzonderlijke grieven. Maar de gemene deler is dat ze strijden voor meer loon en betere regelingen rond bijvoorbeeld het aanvragen van verlof.

Vakbonden hadden eerder een oproep uitgestuurd aan de medewerkers om woensdag enkele uren het werk neer te leggen. De actie zou in ieder geval duren van halverwege de ochtend tot in de loop van de middag.

Luchtverkeersleiding

EasyJet had hier ook al een waarschuwing over op de website geplaatst. Mensen die van of naar Italië vliegen wordt aangeraden om hun actuele vluchtinformatie goed in de gaten te houden.

Er zou ook actie gevoerd worden bij de luchtverkeersleiding. Verscheidene andere maatschappijen hebben daarom ook vluchten geschrapt. Maar de luchtverkeersleiding zou niet helemaal plat gaan, een deel van de vluchten wordt wel als normaal door het luchtruim geleid.