Graanexport vanuit haven Berdjansk kan worden hervat

Graantransporten kunnen deze week worden hervat vanuit de door Rusland bezette haven van Berdjansk, in het zuiden van Oekraïne. Volgens de lokale autoriteiten is de haven aan de Zwarte Zee gereed voor gebruik na ontmijning van het gebied, aldus het Russische staatspersbureau TASS.

De Russische defensieminister Sergej Sjojgoe meldde eerder al dat de haven van Marioepol, de andere grote haven aan de kust van Azov, de commerciële scheepvaart heeft hervat.

Oekraïne is een van ‘s werelds grootste graanexporteurs en westerse landen hebben Rusland ervan beschuldigd wereldwijde hongersnood te veroorzaken door Oekraïense havens te blokkeren. Volgens de Oekraïense president Volodimir Zelenski zit meer dan 20 miljoen ton graan vast in het land. De export van graan vanuit Oekraïne ligt al sinds het begin van de invasie in februari stil.

Moskou ontkent de verantwoordelijkheid voor de internationale voedselcrisis en geeft de westerse sancties de schuld. Er worden pogingen gedaan om te export te hervatten. De Russische minister van Buitenlandse Zaken Sergej Lavrov is woensdag in Turkije om te praten over de uitvoer van Oekraïens graan. De Turkse regering praat met zowel Rusland als Oekraïne over de export.