140 mensen op stoelen door aanhoudende drukte opvang Ter Apel

Circa 140 mensen voor wie in het aanmeldcentrum in Ter Apel geen slaapplek meer beschikbaar was, hebben de nacht van dinsdag op woensdag doorgebracht op stoelen in de wachtruimte van de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND). Dat meldt een woordvoerder van het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) woensdag. Dinsdagavond gaf het COA al aan dat er voor zeker honderd mensen geen bed was.

Het aanmeldcentrum in Ter Apel worstelt al tijden met grote drukte omdat de doorstroom van vergunninghouders vanuit opvanglocaties naar woningen stagneert. Dat het in de nacht van dinsdag op woensdag, en ook al eerder afgelopen week, opnieuw te druk was in Ter Apel, gebeurde ondanks maatregelen die van kracht zijn. Vorige week dinsdag kondigde staatssecretaris Eric van der Burg van Asiel aan dat veiligheidsregio’s bij toerbeurt twee weken lang crisisnoodopvang gaan verzorgen voor zeshonderd asielzoekers, elke regio moet plaats hebben voor 150 mensen.

Volgens de woordvoerder van het COA zijn die zeshonderd plekken niet allemaal vrijgekomen. Hoeveel plekken er nog missen van die zeshonderd weet hij niet precies. Maar de plekken die er wel zijn gekomen, zitten vol, aldus de zegsman. ‘Het is gewoon nog niet genoeg.’

Voor de komende dagen verwacht de woordvoerder dat het opnieuw heel druk zal zijn. Wat dat betekent, is nu echter nog niet te zeggen, vertelt hij. Mogelijk moeten mensen in de sportzaal slapen, op matrassen, of weer een beroep doen op de wachtruimte van de IND. Die wachtruimte is volgens de zegsman ‘het laatste redmiddel’.