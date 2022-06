Gouverneur: kans op terugtrekken leger Oekraïne in Severodonetsk

De Oekraïense troepen in Severodonetsk moeten zich mogelijk terugtrekken naar posities in de oostelijke stad die beter verdedigbaar zijn. Dat heeft de gouverneur van Loehansk, Sergej Gaidai, woensdag op de televisie gezegd. Hij voegde eraan toe dat Oekraïne niet van plan is om Severodonetsk op te geven.

De gouverneur zei dat Rusland nu al 24 uur per dag luchtaanvallen uitvoert op Severodonetsk en Lisitsjansk, dat aan de andere kant van de rivier Severski Donets ligt. De gouverneur van Loehansk had maandag nog gezegd dat de Russen zijn teruggedrongen in Severodonetsk en dat de stad in tweeën is verdeeld. Eerder bezetten de Russen nog 70 procent van Severodonetsk.

De regering in Moskou claimde dinsdag dat ze alle woonwijken in Severodonetsk onder controle heeft en dat het industriegebied van de stad en zones daaromheen nog in handen zijn van Oekraïense troepen.