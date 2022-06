Politie ‘dringend’ op zoek naar gedumpte tassen in Nijmegen

De politie is ‘dringend op zoek’ naar een of meer tassen of zakken die woensdagochtend door vier verdachten op de vlucht zouden zijn gedumpt in Nijmegen. De politie benadrukt dat mensen in Nijmegen direct moeten bellen en de spullen niet moeten aanraken. ‘Het kan zijn dat er zaken in de tas zitten die gevaarlijk kunnen zijn, maar bij het aanraken kunnen ook sporen gewist worden’, aldus de politie.

Wat er precies in de tassen zou zitten, meldt de politie vooralsnog niet. Wie in Nijmegen een verdachte tas ziet, wordt verzocht om direct de politie te bellen via 112 of 0900-8844. De politie wil op dit moment verder niets meer zeggen over de verdachten en eventuele arrestaties.