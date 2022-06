Televisiebioloog David Attenborough opnieuw geridderd

De 96-jarige Attenborough werd in 1985 al geridderd door koningin Elizabeth. Vanwege zijn natuurdocumentaires en zijn inzet tegen de klimaatproblemen krijgt de bioloog nu een nog hogere onderscheiding. Attenborough mag zich ‘Knight Grand Cross of the Order of St Michael And St George’ gaan noemen.

De bioloog is niet de enige die woensdag wordt verwacht op Windsor Castle. Snow Patrol-zanger Gary Lightbody is een van de anderen die een lintje krijgt.