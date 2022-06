Alcoholvrije slijterij NIX & NIX haalt tonnen op voor uitbreiding

De alcoholvrije slijterij en start-up NIX & NIX uit Haarlem heeft 750.000 euro aan investeringen opgehaald. Het grootste deel komt van 033 Ventures, een investeringsfonds van onder meer oud-schaatser Carl Verheijen. Met het geld wil de vorig jaar opgerichte onderneming dit jaar uitbreiden naar vier tot vijf vaste locaties in het land, met daar rond de feestdagen nog een paar tijdelijke bij. Nu heeft NIX & NIX een permanente winkel in Haarlem en een in Heerhugowaard. In ieder geval in Amsterdam moet er een bij komen.

Volgens oprichter Wim Boekema komt de investering ‘precies op het juiste moment’. Hij zegt dat de markt voor alcoholvrije drank, vooral die van wijn en sterke drank, in opkomst is. ‘Elke dag zien we mooie nieuwe merken, dranken en ondernemers opstaan’, aldus Boekema. Wereldwijd zijn al meerdere slijterijen die vergelijkbaar zijn met NIX & NIX.

‘We zien hoe belangrijk en gezond bewust eten en drinken voor het lichaam is’, zo verklaart Sven Freeling van 033 Ventures de keuze voor de investering. Een deel daarvan is in aandelen, een ander deel in de vorm van een lening. Begin volgend jaar wil NIX & NIX meer geld ophalen.