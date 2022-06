Modeconcern achter Zara en Stradivarius voert winst flink op

Onder de streep hield Inditex in de voorbije periode, die bij het bedrijf liep van februari tot en met april, 760 miljoen euro over. Daarmee deed de onderneming het beter dan voor de coronapandemie. Inditex wist zijn winst in heel vorig jaar al bijna te verdrievoudigen en zat qua winst toen al bijna weer op het niveau van voor de crisis.

Waarschijnlijk zijn veel consumenten de laatste tijd hun kledingkast flink aan het aanvullen nu de coronarestricties in tal van landen zijn losgelaten. Maar Inditex heeft ook zijn prijzen opgeschroefd om hogere kosten te compenseren.

In Rusland was in de voorbije periode wel sprake van een financiële tegenvaller, omdat Inditex zijn ruim vijfhonderd winkels daar in maart heeft gesloten vanwege de oorlog in Oekraïne. Maar de aanhoudende verkoopspurt in Groot-Brittannië, de rest van Europa en de Verenigde Staten maakte dat ruimschoots goed. De kwartaalomzet zat uiteindelijk met 36 procent in de lift tot 6,7 miljard euro.